МЧС увеличило количество профилактических рейдов по пожарной безопасности в Приокском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

МЧС увеличило количество профилактических рейдов по пожарной безопасности в Приокском районе. Об этом сообщил инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Новгорода Артем Туршатов.

Согласно информации, в рамках рейдов специалисты раздают информационные памятки о соблюдении правил пожарной безопасности, а также рассказывают жителям о том, как не допустить увеличения числа пожаров.

По словам Артема Туршатова, в Приокском районе и Новинском сельсовете с начала года произошло 60 пожаров, что несколько больше, чем в прошлом году. Из них почти четверть – по причине неосторожного обращения с огнем. В связи с этим возросла профилактическая работа с населением.

Как рассказала замглавы администрации Приокского района Ольга Деревянкина, сотрудники и члены ТОС взаимодействуют с пожарным надзором практически ежедневно, проводя обходы по частному сектору и общаясь с жителями.

Ранее сообщалось, что почти 150 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности составили в Нижнем Новгороде с начала мая.

Напомним, что в Нижегородской области установлен особый противопожарный режим.