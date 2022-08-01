Более 500 профилактических бесед о правилах пожарной безопасности провели в Нижнем Новгороде за неделю Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 500 профилактических бесед о правилах пожарной безопасности провели в Нижнем Новгороде за прошедшую неделю. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".

Согласно информации, мобильные группы провели 519 профилактических бесед о правилах пожарной безопасности и 476 - о правилах поведения на воде провели мобильные группы за прошедшую неделю.

Во всех районах города за прошедшею неделю было задействовано 108 мобильных групп, 312 человек и 133 единицы техники.

Всего специалисты провели шесть собраний, распространили 1250 листовок и 1341 памятку. Также с 29 июля по 4 августа прошло 34 рейда по выявлению нарушений правил охраны жизни людей на воде.

Ранее сообщалось, что МЧС увеличило количество профилактических рейдов по пожарной безопасности в Приокском районе.

Напомним, что в Нижегородской области установлен особый противопожарный режим.