Депутат Думы Нижнего Новгорода Анна Татаринцева присоединилась к социальной акции "Скоро в школу" Общество

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода, заместитель председателя постоянной комиссии городской Думы по социальной политике Анна Татаринцева прокомментировала старт благотворительной акции "Скоро в школу" в Нижегородской области.

"Ежегодно возглавляемый мной благотворительный фонд "Доброе дело" участвует в социальной акции "Скоро в школу", в рамках которой организован сбор школьных принадлежностей для детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов. В первую очередь закупаются канцелярские товары, рюкзаки, спортивная одежда и обувь", - рассказала Анна Татаринцева.

По словам депутата Гордумы, в этом году планируется оказать помощь большему количеству детей и тем семьям, которые прибыли в регион с территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик.

"Многим родителям в настоящее время приходится непросто – они обустраивают свой быт на новом месте, поэтому поддержка им сейчас требуется как никогда раньше. Кроме этого, сбор ребенка в школу – очень затратное мероприятие, особенно для социально незащищенных категорий граждан. До начала учебного года осталось около месяца. За это время желающие могли бы объединить свои усилия для доброго дела и помощи нуждающимся. Я считаю, что если есть возможность помочь, то нужно это делать", - резюмировала Анна Татаринцева.