Артем Кавинов организовал поездку в Москву для нижегородцев-победителей конкурса семейных видеороликов Общество

Фото пресс-служба НРО ЕР

Четыре семьи из северных районов Нижегородской области благодаря депутату Госдумы Артему Кавинову получили возможность побывать в Москве. Как сообщает пресс-служба НРО "Единой России", эти семьи стали победителями конкурса семейных видеороликов "Май трудовой. Май Победный", организованного парламентарием.

В столице России побывали семья Бостоганашвили (д. Булдаково Варнавинского района), семья Лянгузовых (р.п. Ковернино), семья Шевелевых (п. Красные Баки) и семья Егоровых (г. Заволжье).

"Майские трудовые и победные дни - это история наших отношений, традиций, нашей любви к ближним и Родине. Но главное - это особые дни, когда за семейным столом мы вспоминаем победные страницы истории нашей страны, своих близких, которые прошли "пекло" Великой Отечественной: "Бессмертный полк", воинские мемориалы, Вечный огонь, Красную Звезду на памятнике деда и прадеда. Об их бесстрашии, отваге и победах помнят их потомки, внуки и правнуки, жители нашего округа. Они рассказали об этом и показали в своих семейных видеороликах на конкурсе "Май трудовой. Май победный". Работ было много – на целый документальный фильм хватит!", - рассказал Артем Кавинов.

По его словам, итоги были подведены еще прошлым летом, но в силу ковидных ограничений мечту победителей - побывать в столице нашей Родины - продолжают исполнять и сейчас.

Победителей конкурса ждала насыщенная программа: Москва-сити и завораживающие виды с панорамной смотровой площадки на 89-м этаже небоскреба, выставка "Лего", экскурсия по столице на двухэтажном автобусе, Красная площадь, экзотические рыбы и более 12 тысяч водных обитателей мирового океана в "Москвариуме", дегустация мороженого.

"Каждый раз переживали всей командой – все ли предусмотрели, все ли учли, все ли из задуманного удастся посетить, понравится ли поездка. Да и погода, и ковидные ограничения иногда вносили свои коррективы, – отметил депутат. - Но все волнение проходило, как только получали от наших "туристов" первые фотографии из поездки и сообщения".

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Артем Кавинов проверил ход реализации нацпроектов, региональных программ и народной программы "Единой России" в Варнавинском районе.