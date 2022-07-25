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Политика

Депутат Госдумы от "Единой России" Артем Кавинов проверил реализацию партийных проектов в Варнавинском районе

26 июля 2022 16:58  [76] Политика
Фото предоставлено пресс-службой НРО Единая Россия

Фото предоставлено пресс-службой НРО Единая Россия

Депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Артем Кавинов проверил ход реализации нацпроектов, региональных программ и народной программы "Единой России" в Варнавинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе НРО "ЕР".

В начале своего визита парламентарий посетил школу в деревне Михаленино.

"Школа сельская, сохранила лучшие традиции обучения и воспитания детей. Здесь есть и приусадебный участок, и дендрарий с уникальными породами деревьев, за которыми бережно ухаживают сами ребята. Новелла сегодняшнего дня – появившиеся здесь современные классы, "Точки роста" со специальным оборудованием, аппаратурой и лабораториями. Подобных центров в регионе уже создано более сотни. Хорошая возможность для ребят в сельской местности и малых городах региона получать знания и умения по современным технологиям – в биологии, химии, физике или робототехнике, например", - отметил Артем Кавинов.

По его словам, недавно в школьном музее открыли новую экспозицию с экспонатами времен Великой Отечественной войны. Артефакты передали бойцы с Донбасса – они нашли их в ходе проведения специальной военной операции в ДНР и ЛНР и привезли в школьный музей.

Также депутат проверил качество ремонта кровли Михаленинского детского сада.

"Серьезных замечаний к качеству выполненных работ нет. Тут же, на месте, с руководством района обсудили возможность возобновления работы центра туризма, который раньше располагался на первом этаже здания, а также возможности развития в начальной школе класса православной культуры", - добавил Артем Кавинов.

По итогам посещения Дома культуры в селе Горки, который был отремонтирован по партийному проекту "Культура малой Родины", Артем Кавинов принял решение помочь решить вопрос с организацией и размещением в ДК исторической экспозиции об основных этапах жизни села – начиная с его зарождения до современной жизни. 

Парламентарий также осмотрел ремонт в местной школе, где появиться один из центров "Точки роста".

"Вместе с местной общественной организацией ребята реализуют проект "Приятно познакомиться! Бобр". Они придумали видео-экскурсии к зверькам с помощью фотоловушек, которые эко-активисты расставили в местах обитания бобров. Центр станет дополнительным инструментом и помощью для организации их научной деятельности", - заявил депутат.

В завершение своего визита Артем Кавинов оценил качество дороги, ведущей к поселку Красный луч.

"Ремонт проведен по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Ждали его давно, дорога была в жутком состоянии. Все последние годы жители на приемах и на сельских сходах говорили об этом в первую очередь. Сейчас ехать – одно удовольствие", - отметил депутат.

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Теги:
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