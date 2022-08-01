Строительство четырехполосной дороги вдоль ЖК "Новая Кузнечиха" стартовало в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство четырехполосной дороги вдоль ЖК "Новая Кузнечиха" стартовало в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера "Столица Нижний".

Согласно информации, новая дорога соединит микрорайон с Казанским шоссе и улицей Академика Сахарова.

В рамках первого этапа будет построена часть дороги от пересечения с существующей дорогой на Новопокровское, вдоль первой и второй очередей ЖК "Новая Кузнечиха" до улицы Академика Сахарова — по ныне действующему проспекту Героев Донбасса.

У домов № 19, 19.1 и 20 организуют кольцевое движение, а у дома №4 второй очереди ЖК появится конечная остановка общественного транспорта.

Строительство осуществляет ООО "Нижегородавтодор". Работы планируется завершить в 2024 году с финансированием в размере около 300 млн рублей в год.

Напомним, что строительство дороги к ЖК "Новая Кузнечиха" было оценено более чем в 840 млн рублей.

Ранее сообщалось, что детский сад в нижегородском ЖК "Новая Кузнечиха" достроят до конца года.