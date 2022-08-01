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Около 750 млн рублей будет инвестировано в строительство мечети на улице Марата в Нижнем Новгороде

08 августа 2022 13:19  [87] Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 750 млн рублей будет инвестировано в строительство мечети на улице Марата в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Согласно информации, Совет по земельным и имущественным отношениям при областном правительстве одобрил выделение Духовному управлению мусульман РФ участка площадью 6 187 кв. м для строительства мечети на улице Марата.

Планируется, что мечеть будет построена в течение 5 лет, а вложения в работы составят 750 млн рублей.

Ранее Архитектурный совет отклонил эскиз Соборной мечети в Канавинском районе.

Напомним, что изначально мечеть в Канавинском районе на улице Марата планировалось построить к 2018 году. Об этом в 2013 году заявил председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз Закиров.

Духовное управление мусульман Нижегородской области в 2012 году заявляло, что берегоукрепительные работы в районе строительства новой мечети начнутся в 2015 году.

В 2021 году берегоукрепление левого берега Оки было передано в собственность Нижегородской области.

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Теги:
Мечеть Строительство
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