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Около 750 млн рублей будет инвестировано в строительство мечети на улице Марата в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.
Согласно информации, Совет по земельным и имущественным отношениям при областном правительстве одобрил выделение Духовному управлению мусульман РФ участка площадью 6 187 кв. м для строительства мечети на улице Марата.
Планируется, что мечеть будет построена в течение 5 лет, а вложения в работы составят 750 млн рублей.
Ранее Архитектурный совет отклонил эскиз Соборной мечети в Канавинском районе.
Напомним, что изначально мечеть в Канавинском районе на улице Марата планировалось построить к 2018 году. Об этом в 2013 году заявил председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз Закиров.
Духовное управление мусульман Нижегородской области в 2012 году заявляло, что берегоукрепительные работы в районе строительства новой мечети начнутся в 2015 году.
В 2021 году берегоукрепление левого берега Оки было передано в собственность Нижегородской области.
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