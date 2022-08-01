Картошка с нитратами из Арзамасского района была забракована Россельхознадзором Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники Нижегородского референтного центра Россельхознадзора зафиксировали превышение количества нитратов в образцах картофеля. Как сообщила пресс-служба ведомства, это первый факт обнаружения повышенного содержания нитратов в плодоовощной продукции.

В частности, в лабораторию химико-токсикологических исследований поступил на проверку образец продовольственного жёлтокожурного картофеля, выращенного в Арзамасском районе. В результате исследований выяснилось, что в свежем корнеплоде значительно превышен показатель нитратов: он составил 380 мг/кг.

Как уточнили в ведомстве, в норме предельно-допустимая концентрация нитратов в клубнях картофеля – не более 250 мг/кг.

Согласно информации, с начала года на нитраты было исследовано 82 образца плодоовощных культур, из которых это первый случай с превышением установленного норматива.

Нитраты — это соли азотной кислоты и азотистых удобрений. Они в небольшом количестве содержатся в почве и самих продуктах растениеводства. Сами по себе нитраты мало токсичны, но в желудочно-кишечном тракте и в самих плодах они превращаются в опасные нитриты, которые отравляют организм, провоцируя кислородное голодание. Процесс отравления пищей с повышенной дозой нитратов происходит за 4-6 часов.

Как рассказали специалисты ведомства, нитраты в основном скапливаются в корнях, корнеплодах, стеблях, черешках и крупных жилках листьев, значительно меньше их в плодах, причём больше в зелёных, чем в спелых. Угроза попадания на прилавки торговых точек города продукции с повышенной концентрацией солей азотной кислоты велика, и последствия их для населения очень серьёзны, подчеркнули в ведомстве.

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