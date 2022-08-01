Дополнительные парковочные места обустроят у корпуса "Школы 800" в Верхних Печерах Общество

Корпус Школы 800 в Верхних Печерах Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дополнительные парковочные места обустроят у корпуса "Школы 800" в Верхних Печерах. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на администрацию Нижнего Новгорода.

Согласно информации, свод правил "Градостроительство" предусматривает создание парковочных мест только для высших и средних специальных образовательных учреждений. Однако нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области предполагаю оборудование парковок специальными и частными школами, школами искусств, а также музыкальными школами городского значения.

Для родителей, привозящих детей в "Школу 800", в пешей доступности от учебного заведения будут оборудованы 34 парковочных места на участках реконструируемых улиц Верхне-Печерской и Нижне-Печерской.

Ранее сообщалось, что "Школа 800" в Верхних Печёрах обзавелась вывеской на фасаде.

При этом министр образования Нижегородской области Ольга Петрова заявила, что корпус "Школы 800" в Верхних Печёрах не откроется к началу нового учебного года.

В облправительстве подчеркнули, что срок ввода объектов в эксплуатацию можно будет определить только после завершения строительно-монтажных работ, которые ведутся концессионером, и именно он отвечает за сроки.

Напомним, что правительство Нижегородской области ведёт претензионную работу с концессионером "Школы 800".