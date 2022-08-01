Более 27 тысяч "Карт болельщика" оформили в Нижегородской области Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 27 тысяч "Карт болельщика" оформили в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что подать заявление на оформление "Карты болельщика" через госуслуги можно с 4 июля. Для посещения домашних матчей ФК "Пари НН" в новом сезоне Российской Премьер-лиги наличие данной карты обязательно.

Согласно информации, через многофункциональные центры (МФЦ) было оформлено более 10,5 тыс. заявок, остальные были поданы через портал "Госуслуги".

Как рассказал министр информтехнологий и связи Нижегородской области Александр Синелобов, сейчас для подтверждения данных или подачи заявления работают 66 отделений МФЦ и 103 территориальных подразделения. Кроме того, за день до матча и в день игры на территории стадиона будет работать временный центр оформления "Карты болельщика".

Ранее генеральный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Равиль Измайлов рассказал, что клуб успешно провел первый домашний матч в сезоне.