Вновь построенные в Нижегородской области гостиницы планируется освободить от налога на имущество Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Вновь построенные в Нижегородской области гостиницы планируется освободить от налога на имущество. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Егор Поляков.

Согласно информации, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона проект закона, который освобождает от налога на имущество гостиницы, введенные в эксплуатацию после 1 января 2023 года.

Налоговая льгота будет предоставляться в течение 5 лет, начиная с года, в котором гостиницу ввели в эксплуатацию.

Льготой можно будет воспользоваться при наличии выданного на имя собственника свидетельства о присвоении гостинице категории, предусмотренной системой классификации гостиниц.

Как отметил Егор Поляков, данная инициатива направлена на повышение интереса к инвестированию средств в гостиничный бизнес, создание новых гостиниц и ускорение их ввода в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что ставка налога на имущество для туристических организаций Нижегородской области понижена до 1%.

Также напомним, что три новые гостиницы планируется открыть в 2022 году в Нижегородской области.