Представители Молодежной палаты Нижнего Новгорода посетили межрегиональный форум добровольческих инициатив "#вВЯЗывайся" Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Представители Молодежной палаты при Думе Нижнего Новгорода посетили Межрегиональный форум добровольческих инициатив "#вВЯЗывайся", впервые прошедший 5-6 августа 2022 года в городе Вязники Владимирской области. Также в мероприятии приняли участие депутаты городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова и Оксана Дектерева.

Согласно информации, в рамках форума работали площадки по направлениям: "Социальное волонтерство", "Патриотическое волонтерство", "Добровольчество", "Благоустройство" и "Экология".

Комментируя мероприятие, член нижегородской Молодежной палаты Роман Макаров рассказал, что программа форума была очень насыщенной и включала лекции, семинары, интерактивные тренинги, дискуссии, деловые игры, мастер-классы и практические занятия.

"Подобные форумы не только помогают обменяться опытом с коллегами из других регионов, но и создают возможности для совместной генерации и реализаций социальных проектов", – сообщил он.

Как отметила депутат городской Думы Татьяна Скоробогатова, представители Нижегородской области не только познакомились с интересными практиками других регионов, но и поделились своими проектами.

"Очень интересный по формату получился форум. По каждому направлению были представлены проекты, мы обменивались опытом, обсуждали важные инициативы. На форуме рассказали, как и в Нижегородской области выстроена волонтерская работа. За последние несколько лет это движение сильно укрепилось в регионе. И у нас есть хорошие наработки, в том числе по направлению серебряного волонтерства. Очень важно, что сегодня движение добровольческих инициатив развивается и получает серьезную поддержку. У нас много неравнодушных людей, и такие форумы – хорошая возможность познакомиться с ними, объединившись, прорабатывать идеи и масштабировать на территории каждого региона и всей страны", – сказала депутат.

В рамках мероприятия для членов Молодежной палаты и депутатов городской Думы была проведена экскурсия в пансионат им. Е.П. Глинки. Как отметила депутат городской Думы Оксана Дектерева, особенно интересно было ознакомиться с работой социальных учреждений города Вязники.

"Поддержка социально-незащищенных граждан – одно из направлений моей депутатской деятельности. На протяжении уже нескольких лет мы с коллегами по возможности стараемся уделять внимание пожилым нижегородцам, проживающим в домах-интернатах области. Приглашаем всех желающих присоединиться к нашей постоянной акции "Добрая открытка", собираем подарки, рисунки и открытки ручной работы и едем в дома-интернаты поздравлять одиноких бабушек и дедушек с Новым годом и другими праздниками. Именно поэтому было интересно посмотреть, как организован уход за пожилыми людьми у наших соседей по региону. В пансионате имени Елизаветы Глинки приятное впечатление на меня произвели и сами условия, в которых живут люди преклонного возраста и их активность – среди них очень много волонтеров", – сказала депутат.

В заключение Оксана Дектерева добавила, что совместная работа городской Думы Нижнего Новгорода и администрации города Вязники очень важна для обмена опытом и дальнейшего сотрудничества в сфере развития волонтерского движения.