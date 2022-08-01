ПСБ предложил бизнес-клиентам бесплатные платежи через чат-банк Бизнес

ПСБ запустил акцию "Платежный чат", участие в которой позволяет клиентам-предпринимателям проводить платежи в чат-банке без комиссии.

Условия акции распространяются на клиентов ПСБ, у которых подключен чат-банк в мессенджерах Telegram или WhatsApp. Оплата с помощью бизнес-ассистента возможна между юридическими лицами в рублях по фото выставленного счета, QR-коду или из истории операций.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы искусственный интеллект брал на себя все больший объем ежедневных рутинных процедур, которые необходимы в предпринимательской деятельности. Чат-банк для бизнеса, запущенный ПСБ более года назад в популярных мессенджерах, говорит о востребованности такого сервиса - количество платежей с помощью бизнес-ассистента увеличилось в 10 раз по сравнению с началом года. Возможность проводить банковские операции, не выходя из привычного канала общения, по своей функциональности и удобству может стать полноценной заменой мобильному банку для бизнес-клиентов", - сказал Иван Паткин, вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.

ПСБ в 2021 году запустил в Telegram и WhatsApp первый в России чат-банк для бизнеса, работающий на основе нейронных сетей и машинного обучения. Бизнес-ассистент позволяет получить консультацию по продуктам и услугам банка, узнать остатки по счетам, сформировать выписку по ним, выставить или оплатить счет. Чат-банк может также взаимодействовать с предпринимателями и в голосовых каналах: он отвечает на вопросы при обращении клиентов на горячую линию поддержки и распознает аудиофайлы с запросами в мессенджерах, предлагая необходимые сценарии, что избавляет клиентов от необходимости набирать текст в чате.

Чат-банк может найти ближайший офис по геопозиции клиента, а также оформить заявку на резервирование счета. Это дает предпринимателям, которые не являются клиентами банка, еще одну возможность открыть свой первый расчетный счет в ПСБ.

Акция действует до конца сентября текущего года.