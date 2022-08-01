Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Прогноз погоды на август
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 9 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Бизнес
09 августа 2022 11:02  [66] Банк "Открытие" расширил программу финансирования дилерской сети ПАО "КАМАЗ"
09 августа 2022 10:32  [84] ПСБ предложил бизнес-клиентам бесплатные платежи через чат-банк
08 августа 2022 18:57  [324] Уже 39 самозанятых нижегородцев стали победителями бизнес-игр в рамках проекта "Займись делом"
08 августа 2022 18:32  [306] Вновь построенные в Нижегородской области гостиницы планируется освободить от налога на имущество
08 августа 2022 16:15  [203] Предприниматели – клиенты банка "Открытие" – смогут сэкономить до 50% на комиссиях за платежи и переводы
08 августа 2022 13:46  [232] Рекреационно-спортивный комплекс построят на Бору за 35,5 млн рублей
08 августа 2022 12:20  [194] Клиенты ТКБ/ИТБ смогут оформить продукты "Открытие Инвестиции"
05 августа 2022 18:16  [542] АО “АПЗ” планирует сотрудничество с предприятиями Киргизии
05 августа 2022 15:45  [447] "Открытие Авто": продажи новых автомобилей в России по итогам 2022 года могут составить порядка 600 тыс штук
05 августа 2022 14:27  [333] Банк "Открытие" вновь снизил ставки по льготным ипотечным программам
Бизнес

ПСБ предложил бизнес-клиентам бесплатные платежи через чат-банк

09 августа 2022 10:32  [84] Бизнес

ПСБ запустил акцию "Платежный чат", участие в которой позволяет клиентам-предпринимателям проводить платежи в чат-банке без комиссии.

Условия акции распространяются на клиентов ПСБ, у которых подключен чат-банк в мессенджерах Telegram или WhatsApp. Оплата с помощью бизнес-ассистента возможна между юридическими лицами в рублях по фото выставленного счета, QR-коду или из истории операций.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы искусственный интеллект брал на себя все больший объем ежедневных рутинных процедур, которые необходимы в предпринимательской деятельности. Чат-банк для бизнеса, запущенный ПСБ более года назад в популярных мессенджерах, говорит о востребованности такого сервиса - количество платежей с помощью бизнес-ассистента увеличилось в 10 раз по сравнению с началом года. Возможность проводить банковские операции, не выходя из привычного канала общения, по своей функциональности и удобству может стать полноценной заменой мобильному банку для бизнес-клиентов", - сказал Иван Паткин, вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.

ПСБ в 2021 году запустил в Telegram и WhatsApp первый в России чат-банк для бизнеса, работающий на основе нейронных сетей и машинного обучения. Бизнес-ассистент позволяет получить консультацию по продуктам и услугам банка, узнать остатки по счетам, сформировать выписку по ним, выставить или оплатить счет. Чат-банк может также взаимодействовать с предпринимателями и в голосовых каналах: он отвечает на вопросы при обращении клиентов на горячую линию поддержки и распознает аудиофайлы с запросами в мессенджерах, предлагая необходимые сценарии, что избавляет клиентов от необходимости набирать текст в чате.

Чат-банк может найти ближайший офис по геопозиции клиента, а также оформить заявку на резервирование счета. Это дает предпринимателям, которые не являются клиентами банка, еще одну возможность открыть свой первый расчетный счет в ПСБ.

Акция действует до конца сентября текущего года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ПСБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph