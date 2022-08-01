Прогноз погоды на август
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 9 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
09 августа 2022 11:12  [81] ОКН "Дом Зарембы" в Нижегородском районе будет изъят у собственника и реставрирован
09 августа 2022 10:50  [76] Запрет на полеты из Нижнего Новгорода в города на юге России продлен до 17 августа
09 августа 2022 10:02  [138] Коммунальная техника Нижнего Новгорода выехала на борьбу с последствиями ливня
09 августа 2022 09:12  [161] Нижегородцев предупредили о сильных ливнях 9 августа
08 августа 2022 19:09  [443] Сбежавшую из дома два месяца назад 15-летнюю борчанку нашли в Нижнем Новгороде
08 августа 2022 18:45  [349] Представители Молодежной палаты Нижнего Новгорода посетили межрегиональный форум добровольческих инициатив "#вВЯЗывайся"
08 августа 2022 18:13  [289] Ремонтную кампанию на дорогах Дзержинска планируется завершить в августе
08 августа 2022 17:59  [273] Ростуризм окажет финансовую поддержку региональным событийным мероприятиям
08 августа 2022 17:42  [332] Фотографии достопримечательностей Нижнего Новгорода разместили в вагоне поезда Самара-Санкт-Петербург
08 августа 2022 17:08  [287] Банк "Открытие": почти треть жителей ПФО планирует сократить расходы на содержание домашних питомцев
Общество

ОКН "Дом Зарембы" в Нижегородском районе будет изъят у собственника и реставрирован

09 августа 2022 11:12  [81] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Межведомственная комиссия по реквизиции при правительстве Нижегородской области приняла решение о реквизиции Дома П.Зарембы по улице Большой Печерской, дом 12. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, реквизиция - это принудительное изъятие в государственную или муниципальную собственность земельных участков и расположенных на них объектов. В случае с объектами культурного наследия этот механизм применяется для их последующего восстановления.

Замгубернатора Егор Поляков сообщил, что Дом Зарембы находится в частной собственности с 2013 года, однако собственник не выполняет свои обязанности по сохранению здания.

Как рассказал руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Григорий Меламед, до пожара в 2005 году Дом Зарембы был одним из лучших образцов городской эклектики.

"К сожалению, владелец никаких мер по сохранению здания не предпринимал. Сегодня наша задача – возвратить ему исторический облик", - сказал Григорий Меламед.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов отметил, что собственнику будет выплачена компенсация по рыночной стоимости, если он добровольно передаст объект. В случае отказа правительство региона будет вынуждено обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели ввели из-за аварийного ОКН "Дом Зарембы" в Нижегородском районе.

Также напомним, что капремонт запланирован в более 100 ОКН Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph