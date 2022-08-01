ОКН "Дом Зарембы" в Нижегородском районе будет изъят у собственника и реставрирован Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Межведомственная комиссия по реквизиции при правительстве Нижегородской области приняла решение о реквизиции Дома П.Зарембы по улице Большой Печерской, дом 12. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, реквизиция - это принудительное изъятие в государственную или муниципальную собственность земельных участков и расположенных на них объектов. В случае с объектами культурного наследия этот механизм применяется для их последующего восстановления.

Замгубернатора Егор Поляков сообщил, что Дом Зарембы находится в частной собственности с 2013 года, однако собственник не выполняет свои обязанности по сохранению здания.

Как рассказал руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Григорий Меламед, до пожара в 2005 году Дом Зарембы был одним из лучших образцов городской эклектики.

"К сожалению, владелец никаких мер по сохранению здания не предпринимал. Сегодня наша задача – возвратить ему исторический облик", - сказал Григорий Меламед.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов отметил, что собственнику будет выплачена компенсация по рыночной стоимости, если он добровольно передаст объект. В случае отказа правительство региона будет вынуждено обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели ввели из-за аварийного ОКН "Дом Зарембы" в Нижегородском районе.

Также напомним, что капремонт запланирован в более 100 ОКН Нижегородской области.