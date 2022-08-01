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Проблемный ЖК "Квартал Европейский" в Нижнем Новгороде планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Об этом стало известно во время визита замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова на строительную площадку.
Согласно информации, на данный момент готовность дома №6-8 составляет около 75%, дома №6-7 – около 40%.
Как рассказал Сергей Морозов, один из двух корпусов будет полностью достроен в октябре, но из-за их объедения общим стилобатом заключение о соответствии возможно получить только целиком. Разрешения на ввод в эксплуатацию планируется получить до конца текущего года.
Генеральный директор "Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в Нижегородской области" Игорь Аверьянов сообщил, что в корпусе №6-8 идет финишная покраска фасадов, заканчиваются работы в стилобатной части; в корпусе №6-7 ведется отливка конструкций 18-го этажа. В конце сентября – октябре планируется завершить возведение конструкций корпуса №6-7, после чего начнется отделка помещений.
Напомним, проект ЖК "Европейский" предполагал строительство 8 многоквартирных домов с сопутствующей инфраструктурой в центре Нижнего Новгорода. Застройщиком являлось ООО "Квартстрой-НН", которое в марте 2019 года признано банкротом.
Возведение домов в ЖК "Европейский" не осуществляется с апреля 2016 года. Степень строительной готовности дома № 6-7 составляла 35%, еще одного дома (№ 6-8) – 75%.
Достройка ЖК "Европейский" позволит восстановить права 246 обманутых дольщиков.
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