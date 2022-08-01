Проблемный ЖК "Квартал Европейский" в Нижнем Новгороде планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проблемный ЖК "Квартал Европейский" в Нижнем Новгороде планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Об этом стало известно во время визита замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова на строительную площадку.

Согласно информации, на данный момент готовность дома №6-8 составляет около 75%, дома №6-7 – около 40%.

Как рассказал Сергей Морозов, один из двух корпусов будет полностью достроен в октябре, но из-за их объедения общим стилобатом заключение о соответствии возможно получить только целиком. Разрешения на ввод в эксплуатацию планируется получить до конца текущего года.

Генеральный директор "Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в Нижегородской области" Игорь Аверьянов сообщил, что в корпусе №6-8 идет финишная покраска фасадов, заканчиваются работы в стилобатной части; в корпусе №6-7 ведется отливка конструкций 18-го этажа. В конце сентября – октябре планируется завершить возведение конструкций корпуса №6-7, после чего начнется отделка помещений.

Напомним, проект ЖК "Европейский" предполагал строительство 8 многоквартирных домов с сопутствующей инфраструктурой в центре Нижнего Новгорода. Застройщиком являлось ООО "Квартстрой-НН", которое в марте 2019 года признано банкротом.

Возведение домов в ЖК "Европейский" не осуществляется с апреля 2016 года. Степень строительной готовности дома № 6-7 составляла 35%, еще одного дома (№ 6-8) – 75%.

Достройка ЖК "Европейский" позволит восстановить права 246 обманутых дольщиков.