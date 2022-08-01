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Режим ЧС установили в доме на улице Баумана в Ленинском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, режим ЧС в границах квартир № 39 и № 54 дома № 50 по улице Баумана введен с 22:00 18 июля в связи со взрывом газовоздушной смеси.
Напомним, что хлопок в пятиэтажке произошел вечером 18 июля. В результате происшествия обрушилась межквартирная перегородки. Кроме того, было выбито три стекла оконных проёмов. Погибших и пострадавших нет.
В пострадавшем доме уже идут восстановительные работы.
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