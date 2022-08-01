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Бизнес

Пять нижегородских инновационных компаний получили статус резидента технопарка "Анкудиновка"

09 августа 2022 16:28  [94] Бизнес
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

По результатам конкурсного отбора пять нижегородских компаний с инновационными проектами стали резидентами технопарка "Анкудиновка". Об этом сообщили в министерстве промышленности Нижегородской области.

Согласно информации, статус резидента получили компания "А-Сталь" с проектом по производству особо прочной стали для дорожно-строительной и строительной отрасли; научный центр дополнительного профессионального образования "Садко" с проектом по оказанию консультационных и информационных услуг в области здравоохранения; "Юнион Пласт цифровые технологии" с проектом B2B-платформы-агрегатора и маркетплейса для производителей пластиковых изделий; "Ампред" с проектом особого усилителя для медицинских и научных лазеров, регулирующего уровень пропускаемого света; "Фактор" с проектом методологии оценки функционального состояния спортсменов.

"Поддержка инновационных проектов – важная задача для региона, так как новые технологические решения способствуют экономическому и научному развитию. В условиях санкций предприятиям приходится корректировать схемы работы, а инновационные компании могут предложить новые подходы и инструменты", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов рассказал, что статус резидента предоставляет множество возможностей. В том числе, резидентам технопарка на безвозмездной основе оказывается комплекс услуг по сопровождению проекта, предоставляется льготная аренда офисных помещений, юридические и финансовые консультации, бесплатные образовательные курсы, содействие в привлечении финансирования, в том числе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

"Кроме того, технопарк "Анкудиновка" - региональное представительство Фонда содействия инновациям (ФСИ) и фонда "Сколково", что дает нижегородским компаниям дополнительные возможности для получения федеральной грантовой поддержки. Так, за все время работы технопарка резиденты получили льготное финансирование в размере 1,5 миллиарда рублей от ФСИ", - сказал Максим Черкасов.

Ранее сообщалось, что авторы десяти нижегородских инновационных проектов по программам Фонда содействия инновациям (ФСИ) получили федеральную грантовую поддержку в объеме около 32 млн рублей.

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