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Культура и отдых

Опубликована программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода

09 августа 2022 16:49  [160] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на пресс-конференции 9 августа рассказал о программе мероприятий ко Дню города.

Согласно информации, главной темой 801-летия Нижнего Новгорода станет "Сплетение".

"В 2022 году Нижний Новгород начинает новую историю. 2022 год для города - шаг в новое столетие, в котором сплетаются истории прошлого, настоящего и будущего, в котором каждый житель и гость города занимает свое особенное место", - сказано в презентации.

Как сообщалось ранее, мероприятия ко Дню города пройдут во всех районах Нижнего Новгорода. 

Так, в Ленинском районе праздник пройдет на площадке у кинотеатра "Россия". Здесь программа начнется в 14:00. Нижегородцев ждут актерские интермедии "Связующее звено", выступления Петра Лапина и группы "Barberry", кавер-групп "Натанцы" и "Maple Season", Евгения Турина и группы "Польза", а также DJ TIM.

Кроме того, с 14:00 до 18:00 можно будет посетить локацию парусного клуба "Магистраль", интерактивную зону "Нейронная связь", а для детей будет организована анимация.

Хедлайнер "Дискотека авария" выступит с 21:00 до 22:00, а затем одновременно с другими районами будет запущен салют.

Площадкой в Московском районе был выбран ФОК "Юность". С 14:00 до 21:00 посетители смогут послушать барабанное шоу "BW Drum Show", вокалистку Лилию Вельтман, DJ Артем Перегудов, а также принять участие во флешмобе "Высота на 801" и увидеть "Dance Pro Show".

С 14:00 до 18:00 будут работать Почта "801", откуда можно будет отправить поздравление с Днем города, мастер-классы "Узоры сплетенные временем" и детская анимация. Также пройдет чемпионат "Спортивный Нижний" - интерактивные показательные выступления спортсменов.

В 21:00 запланирован концерт популярной группы "Город 312", а в 22:00 состоится салют.

В Советском районе у ТРЦ "Жар-птица" с 14:00 до 21:00 пройдут выступления ансамбля народной песни и танцев "Любава", сборной по художественной гимнастике училища олимпийского резерва, певца RUDE BOY, участников проекта "Ритм и мелодия", кавер группы "Barberry", DJ CYRIL и барабанного шоу "BW Drum Show".

Также с 14:00 до 18:00 будут доступны площадка "больших игр", мастер-классы и детская анимация.

Завершит программу концерт Ирины Дубцовой в 21:00 и праздничный салют в 22:00.

На площади Буревестника в Сормовском районе посетителей с 14:00 до 21:00 ждут иллюзионное шоу Ильи Яничева, танцпол от "Русского радио", танцевальные мастер-классы от студии "Good Foot" и несколько музыкальных выступлений: кавер-группы "Еще не вечер", New Горький", "GREENWICH" и сет от DJ Relax.

Хедлайнером станет группа "Gayazovs Brothers", которая выступит с 21:00 до 22:00.

Также с 14:00 до 18:00 можно будет посетить "Чемлинг", "Мегаболы" и площадку "Открытые гонки".

В Канавинском районе мероприятия будут организованы в парке им.1 Мая. Хедлайнер - Трофим, он выступит с 21:00 до 22:00.

С 14:00 до 21:00 жителей района смогут посмотреть выступления ансамбля народной песни "Пэчворк", барабанное шоу "В ритме города", кавер-групп "Музджус" и "Джони Депп", DJ band Belset, а также посетить танцпол от "Авторадио".

Кроме того, с 14:00 до 18:00 будут организованы детская анимация "Рельсы и шпалы", мастер-класс по футбольному фристайлу и "Ремесленная мастерская".

Завершится праздник лазерным шоу, которое начнется в 22:00.

Для жителей Приокского района праздник будет организован в парке "Швейцария". С 14:00 здесь стартует музыкальная программа, а с 21:00 до 22:00 выступит хедлайнер - группа "Dabro".

Также до 18:00 будут проходить мастер-класс по зумбе и чирлидинг, выступление студии "Ветер Фанга", стринг-арт и "большие раскраски".

Кроме того, в рамках проекта "Молодой Нижний" пройдут открытие молодежного пространства, мастер-классы и "Открытый диалог", финал игры "Битва за Нижний" и выставка молодежных организаций.

Площадка в Автозаводском районе будет организована напротив главной проходной завода "ГАЗ". Хедлайнер - группа "Чайф" - выступит с 20:30 до 21:50.

С 14:00 до 20:30 гостей праздника ждут пролог от коллектива "Солнечный бестселлер", мастер-класс от студии танцев "Dance Fit Space", dj-сеты от радио "Юмор FM" и DJ Blo, а также выступление Евгения Туманова и группы "Maple Season".

Также 18:00 будут работать мастер-классы для "движков", диджейская и три центральные зоны "Главная проходная", "Автозавод-двигатель" и "Район открытый".

В 21:50 нижегородцы и гости города смогут увидеть шоу дронов, во время которого в небо поднимутся 350 светящихся аппаратов, а в 22:00 будет запущен салют.

Нижегородский район будет праздновать День города на площади Минина и Пожарского. Хедлайнер - группа "Artik & Asti" - выступит с 21:10 до 22:00.

Здесь с 14:00 для нижегородцев и туристов выступят танцевальные коллективы "Родина" и "ArchiCrew", кавер-группа "The Diamonds", Татьяна Щелокова и "MADE ORCHESTRA", KASHIN & GAMBINO SOUND MACHINE, DJ Katrin Kova и DJ BYOR.

До 18:00 будет работать VR-зона и селфи с дрона, GIGA Lego и роботы, лаунж-зоны и площадки метавселенной.

В 20:00 пройдет главное шоу "Нижний Новгород 8.01".

Также праздничная программа запланирована и в городских парках: "Дубки", "Светлоярский", "Второе парковое озеро", а также в парке Станкозавода.

В детском парке им.Я.М.Свердлова состоится фестиваль "Дружный Нижний!" с концертной программой, дегустацией блюд национальных кухонь мира и мастер-классами.

Кроме того к празднику будет приурочена реализация нескольких специальных проектов. Так, на стене метромоста появится новое граффити "Код 801", а на площади Минина и Пожарского будет установлен "открытый" пост городовых, где гости смогут познакомиться с историей появления городовых, их формой и ее элементами. Также на Нижне-Волжской набережной нижегородцы смогут увидеть фотовыставку "Нижний Новгород сквозь время", которая будет размещена на металлокаркасных основах, выполненных в форме пакгаузов.

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Теги:
День города Праздники
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