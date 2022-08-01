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Сквер у стадиона "Радий" в Приокском районе будет благоустроен к октябрю. Об этом сообщили в районной администрации.
Согласно информации, подрядчик уже приступил к подготовке территории и демонтажным работам, после которых начнется устройство тропинок. Здесь будут обустроены асфальтовые дорожки и площадки, лестница на территории склона и наземные указатели.
Как рассказал глава Приокского района Михаил Шатилов, сквер будет в большой степени спортивным, так как он расположен у стадиона. Поэтому в общественном пространстве появятся теннисные столы и памп-трек.
Также будет создана площадка для выгула и дрессировки собак, установлены лавочки и урны.
Напомним, что на проведение работ в сквере у стадиона "Радий" было выделено почти 28 млн рублей.
Ранее сообщалось, что сквер на улице Веденяпина в ближайшее время откроется после благоустройства.
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