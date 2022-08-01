Сквер у стадиона "Радий" в Приокском районе будет благоустроен к октябрю Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сквер у стадиона "Радий" в Приокском районе будет благоустроен к октябрю. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, подрядчик уже приступил к подготовке территории и демонтажным работам, после которых начнется устройство тропинок. Здесь будут обустроены асфальтовые дорожки и площадки, лестница на территории склона и наземные указатели.

Как рассказал глава Приокского района Михаил Шатилов, сквер будет в большой степени спортивным, так как он расположен у стадиона. Поэтому в общественном пространстве появятся теннисные столы и памп-трек.

Также будет создана площадка для выгула и дрессировки собак, установлены лавочки и урны.

Напомним, что на проведение работ в сквере у стадиона "Радий" было выделено почти 28 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сквер на улице Веденяпина в ближайшее время откроется после благоустройства.