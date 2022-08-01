Нижегородский ЦУР организовал обучающие семинары для сотрудников мэрии Общество

Фото пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Центр управления регионом Нижегородской области (ЦУР) организовал цикл семинаров по повышению качества "обратной связи" с жителями. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, слушателями учебных курсов стали сотрудники администрации Нижнего Новгорода и подведомственных организаций.

"Предоставление качественной "обратной связи" – это неотъемлемая часть нашей работы в интернете. Повышать квалификацию и развивать компетенции нужно регулярно. Именно поэтому мы систематически проводим обучение сотрудников органов исполнительной власти, муниципалитетов и подведомственных учреждений", - рассказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Участники обсудили новые подходы к «обратной связи» в системе мониторинга социальных сетей "Инцидент-менеджмент" и на платформе "Госуслуги. Решаем вместе".

"Ни для кого не секрет, что социальные сети и системы "обратной связи" стали настоящей, а главное - действенной площадкой для диалога с жителями Нижнего Новгорода. При работе с соцсетями сотрудникам администрации города и подведомственных организаций необходимо оперативно и четко отрабатывать все вопросы, предложения и жалобы населения", - отметил директор департамента цифровой трансформации администрации Нижнего Новгорода Марат Фатхуллин.

Ранее ЦУР Нижегородской области рассказал блогерам о фейках в соцсетях.