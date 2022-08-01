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Культура и отдых

Фестиваль "Столица закатов" продолжится в Нижнем Новгорода 12-14 августа

10 августа 2022 12:57  [87] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Людмила Серая

"Центр 800" объявил программу традиционного музыкального фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на эту неделю.

Так, "Столица закатов. Соло на закате" вновь пройдет на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной. Вход свободный.

12 августа с 19:00 до 20:00 на Нижневолжской набережной у причала №5 выступит саксофонист Михаил Утин, а в это же время на Стрелке - лидер группы heartROCKcafe Ваня Бородин.

13 августа с 19:00 до 20:00 выступления пройдут на набережной Федоровского (вокалист Антон Киреев), Нижневолжской набережной (саксофонист Дмитрий Лексаков) и Стрелке (скрипач Владимир Дорохин).

Программа "Столица закатов. Соло на закате" 14 августа:

14 августа с 18:00 до 22:00 в амфитеатре Нижневолжской набережной вновь пройдет танцевальный open air от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio. С 19:00 до 20:00 на площади Сенной выступит DJ RAWMAN, а в это же время на набережной Федоровского нижегородцы смогут послушать дуэт Morris.

Выступления уличных музыкантов могут быть отменены из-за погодных условий. Актуальную информацию можно узнать в Telegram-канале "Нижний 800".

В сквере Свердлова 13 августа с 13:00 до 21:00 состоится последнее этим летом мероприятие "Салют, искра!" в рамках программы "Столица закатов. Искра".

Гостей ждут DJ-сеты, маркет локальных брендов, парфюмерии, украшений и винтажа, теннис, зона красоты, еда, а также выступление группы "Лауд". Вход свободный.

13 августа в Александровском саду в 20:00 выступит группа "Обе Две", а до и после концерта хедлайнера свой сет сыграет Accuse.

Билеты на концерт можно купить по ссылке.

Ранее сообщалось, что фестиваль искусств "Стрелка" пройдет в нижегородских пакгаузах 26-28 августа.

Также ранее была опубликована программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.

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Теги:
Музыка Фестиваль
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