Фестиваль искусств "Стрелка" пройдет в нижегородских пакгаузах 26-28 августа Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Фестиваль искусств "Стрелка" пройдет в нижегородских пакгаузах 26-28 августа. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Согласно информации, в международном фестивале примут участие ведущие солисты и артисты Большого театра, Мариинского театра, театра "Геликон-опера", МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина.

Билеты на мероприятия IV Международного фестиваля искусств "Стрелка" доступны по ссылке. Фестиваль откроется 26 августа в 19.30 симфоническим концертом на сцене концертного пакгауза.

Как рассказал художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета Алексей Трифонов, в день открытия нижегородцы услышат пятую симфонию Чайковского и девятую симфонию Шостаковича в исполнении оркестра La Voce Strumentale. Также подготовлен музыкальный медиаспектакль "Смех по съеденному сердцу Офелии" в постановке режиссера Большого театра России Елизаветы Мороз.

Медиаспектакль "Смех по съеденному сердцу Офелии" пройдет 27 августа в 17:00 и 21:00, 28 августа в 15:00. Это музыкально-театральное истолкование образа Офелии в контексте пьес "Гамлет" Уильяма Шекспира и "Гамлет-Машина" Хайнера Мюллера. В спектакле прозвучат произведения английских, итальянских, французских и немецких композиторов XVII–XVIII веков и подлинные английские песни времен Шекспира.

Завершится фестиваль оперным гала-концертом, который пройдет в концертном пакгаузе 28 августа в 19:30. Ведущие солисты российских оперных театров исполнят арии из опер Верди, Россини, Пуччини, Чайковского и других великих композиторов.

Ранее была опубликована программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.

Также напомним, что нижегородский театр "Вера" озвучил планы на новый сезон.

Кроме того, с 11 по 28 августа в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль короткометражных фильмов.