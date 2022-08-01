Бульвар на улице Веденяпина в Автозаводском районе открылся после благоустройства Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бульвар на улице Веденяпина протяженностью более километра в Автозаводском районе открылся после благоустройства. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев осмотрел новое пространство.

Согласно информации, здесь было обновлено дорожное покрытие, выложены брусчатка, поставлены лавочки, обустроена велодорожка и новое освещение. Также организована выставка детских работ, посвященных истории Автозаводского района.



"Это одна из центральных улиц Автозаводского района, я и сам здесь в детстве гулял. Бульвар был в ненадлежащем состоянии: разбитое асфальтовое покрытие, даже ходить было опасно, очень много было жалоб. На улице Веденяпина проживают восемь тысяч человек, за обновление этого пространства проголосовала почти половина жителей", - отметил Юрий Шалабаев.

По итогам осмотра глава города поручил главе районе улучшить озеленение территории и установить больше малых архитектурных форм.

Как рассказал глава администрации Автозаводского района Александр Нагин, на этой неделе будет проведен осмотр бульвара, по итогам которого будет определено количество необходимого озеленения, которое нужно посадить до осени. Также будет проработан вопрос с установкой детского и спортивного оборудования.

Ранее сообщалось, что сквер у стадиона "Радий" в Приокском районе будет благоустроен к октябрю.

Также ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.