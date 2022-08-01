ГК "Автодор": строители рассчитывают в 2022 году сдать больше половины от общей протяженности 1 этапа трассы М-12 Экономика

Фото пресс-служба ГК Автодор

Строительство 1 этапа трассы М-12 "Москва — Нижний Новгород — Казань" ведется в ускоренными темпами. Как сообщает пресс-служба ГК "Автодор", строители рассчитывают в этом году сдать больше половины от общей протяженности 1 этапа М-12.

Больше всего по времени занимает процесс возведения искусственных сооружений, мостов, путепроводов. Всего на участке 29 искусственных сооружений, из них 24 — это путепроводы и мосты. Одним из самых протяженных здесь является мост через реку Киржач. Четырехполосный мост через р. Киржач возводится недалеко от поселка городского типа Городищи. Его длина составляет 268 м, а ширина — 24,6 м.

Для его строительства была выбрана деликатная технология погружения свай. Специальная установка в начале этого года не забивала, а вдавливала сваи. Рядом с мостом на р. Киржач проходит магистральный газопровод, который питает значительную часть Владимирской области. В этой точке нельзя производить забивные работы, поскольку здесь запрещены сильные вибрации, поэтому была применена технология вдавливания.

Сейчас уже завершены 6 из 8 опор на которых будет стоять мост. Опоры с первой по шестую уже выполнены в полном объеме для обоих направлений, под седьмую опору обустроено свайное основание.

Чтобы сократить сроки строительства на готовые опоры, начата надвижка пролетных строений. Завершены работы по устройству стапеля для укрупнительной сборки металлического пролетного строения левого направления. Произведена сборка аванбека и первых блоков металлического пролетного строения. Первое пролетное строение надвигается с левого берега (в сторону Москвы). Уже пройдено 7 метров.

Для защиты подходных насыпей автодороги, расположенных на активно подмываемых берегах реки Киржач, от размывов проектом предусмотрено устройство подпорных стен – набережных. Работы по их возведению ведутся параллельно возведению основного мостового перехода. На данный момент выполнили погружение шпунта, подходят к завершению работы по бетонированию анкерной стены.

Ранее сообщалось, что около 30 тысяч человек задействовано на работах по строительству трассы М-12 "Москва - Казань".