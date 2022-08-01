Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 10 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Экономика
10 августа 2022 16:38  [1] ГК "Автодор": строители рассчитывают в 2022 году сдать больше половины от общей протяженности 1 этапа трассы М-12
10 августа 2022 13:07  [132] Александр Ефремцев: "Урожайность с гектара на семь центнеров выше, чем в прошлом году"
09 августа 2022 17:10  [267] Мораторий на применение неустойки к инвесторам введен в Нижегородской области
07 августа 2022 12:57  [426] Заседания клубов работодателей пройдут в трех районах Нижегородской области
04 августа 2022 18:53  [881] Около 30 тысяч человек задействовано на стройке трассы М-12
04 августа 2022 18:30  [467] Нижегородские предприятия примут участие в конкурсе наставников
04 августа 2022 17:35  [714] Программу строительства сетей ливневой канализации на 2022-2033 годы разрабатывают в Нижнем Новгороде
04 августа 2022 16:03  [309] "Открытие Авто": расходы россиян на покупку автомобилей вновь начали расти
04 августа 2022 15:54  [317] Почти 27 тысяч объектов в Нижегородской области планируются догазифицировать до конца 2023 года
04 августа 2022 14:29  [343] Поступление доходов Нижегородской области в 2022 году увеличилось на 22,2%
Экономика

ГК "Автодор": строители рассчитывают в 2022 году сдать больше половины от общей протяженности 1 этапа трассы М-12

10 августа 2022 16:38  [1] Экономика
Фото пресс-служба ГК Автодор

Фото пресс-служба ГК Автодор

Строительство 1 этапа трассы М-12 "Москва — Нижний Новгород — Казань" ведется в ускоренными темпами. Как сообщает пресс-служба ГК "Автодор", строители рассчитывают в этом году сдать больше половины от общей протяженности 1 этапа М-12.

Больше всего по времени занимает процесс возведения искусственных сооружений, мостов, путепроводов. Всего на участке 29 искусственных сооружений, из них 24 — это путепроводы и мосты. Одним из самых протяженных здесь является мост через реку Киржач. Четырехполосный мост через р. Киржач возводится недалеко от поселка городского типа Городищи. Его длина составляет 268 м, а ширина — 24,6 м.

Для его строительства была выбрана деликатная технология погружения свай. Специальная установка в начале этого года не забивала, а вдавливала сваи. Рядом с мостом на р. Киржач проходит магистральный газопровод, который питает значительную часть Владимирской области. В этой точке нельзя производить забивные работы, поскольку здесь запрещены сильные вибрации, поэтому была применена технология вдавливания.

Сейчас уже завершены 6 из 8 опор на которых будет стоять мост. Опоры с первой по шестую уже выполнены в полном объеме для обоих направлений, под седьмую опору обустроено свайное основание.

Чтобы сократить сроки строительства на готовые опоры, начата надвижка пролетных строений. Завершены работы по устройству стапеля для укрупнительной сборки металлического пролетного строения левого направления. Произведена сборка аванбека и первых блоков металлического пролетного строения. Первое пролетное строение надвигается с левого берега (в сторону Москвы). Уже пройдено 7 метров.

Для защиты подходных насыпей автодороги, расположенных на активно подмываемых берегах реки Киржач, от размывов проектом предусмотрено устройство подпорных стен – набережных. Работы по их возведению ведутся параллельно возведению основного мостового перехода. На данный момент выполнили погружение шпунта, подходят к завершению работы по бетонированию анкерной стены.

Ранее сообщалось, что около 30 тысяч человек задействовано на работах по строительству трассы М-12 "Москва - Казань".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автодор М-12
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph