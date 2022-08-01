Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Прогноз погоды на август
Летние кинотеатры в нижегородских парках
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 4 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Экономика
04 августа 2022 18:53  [237] Около 30 тысяч человек задействовано на стройке трассы М-12
04 августа 2022 18:30  [234] Нижегородские предприятия примут участие в конкурсе наставников
04 августа 2022 17:35  [263] Программу строительства сетей ливневой канализации на 2022-2033 годы разрабатывают в Нижнем Новгороде
04 августа 2022 16:03  [158] "Открытие Авто": расходы россиян на покупку автомобилей вновь начали расти
04 августа 2022 15:54  [167] Почти 27 тысяч объектов в Нижегородской области планируются догазифицировать до конца 2023 года
04 августа 2022 14:29  [186] Поступление доходов Нижегородской области в 2022 году увеличилось на 22,2%
04 августа 2022 10:30  [208] Производство мебели в Нижегородской области за первое полугодие увеличилось вдвое
03 августа 2022 19:40  [372] Почти 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК Нижегородской области в 2022 году
03 августа 2022 14:17  [244] Около 7 млрд рублей направят на снижение рыночного долга нижегородских МСУ
03 августа 2022 12:57  [252] Как не попасть в список должников за электроэнергию?
Экономика

Около 30 тысяч человек задействовано на стройке трассы М-12

04 августа 2022 18:53  [237] Экономика
Фото ГК Автодор

Фото ГК Автодор

Около 30 тысяч человек задействовано на работах по строительству трассы М-12 "Москва - Казань". Об этом сообщили в ГК "Автодор".

Согласно информации, в настоящее время стройка идет на каждом из 811 километров, чтобы открыть движение по основному ходу в конце 2023 года. 

Уже осенью 2022 года планируется открыть движение по первым участкам М-12 в Московской и Владимирской областях. 

"Обход Владимира сдаем в этом году, и еще есть задача запустить движение по 811 км до Казани в конце 2023 года. Тогда поедем 6,5 часов, без одно светофора, без одного пересечения в одном уровне. Разрешенная скорость движения для легковых автомобилей – 110 км/ч зимой. В летний период, летом, как на М-11 "Нева", – 130 км/ч. По М-12 можно будет доехать быстрее: добраться до Арзамаса, Дивеево, Нижнего Новгорода, Владимира. Дальше у нас задача доехать до Екатеринбурга", — отметил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Он также рассказал, что на М-12 строятся 3 внеклассных моста: через Волгу – в Татарстане, через Оку протяженностью 1377 м, который соединит Владимирский и Нижегородский берега, а также мост через Суру протяженностью 931 м, который соединит берега Нижегородской области и Республики Чувашии.  

Ранее сообщалось, что команда СУ-911 ДСК "Автобан" в первом полугодии перевыполнила план на 5% на четвертом этапе М-12.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
М-12
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph