Около 30 тысяч человек задействовано на стройке трассы М-12 Экономика

Фото ГК Автодор

Около 30 тысяч человек задействовано на работах по строительству трассы М-12 "Москва - Казань". Об этом сообщили в ГК "Автодор".

Согласно информации, в настоящее время стройка идет на каждом из 811 километров, чтобы открыть движение по основному ходу в конце 2023 года.

Уже осенью 2022 года планируется открыть движение по первым участкам М-12 в Московской и Владимирской областях.

"Обход Владимира сдаем в этом году, и еще есть задача запустить движение по 811 км до Казани в конце 2023 года. Тогда поедем 6,5 часов, без одно светофора, без одного пересечения в одном уровне. Разрешенная скорость движения для легковых автомобилей – 110 км/ч зимой. В летний период, летом, как на М-11 "Нева", – 130 км/ч. По М-12 можно будет доехать быстрее: добраться до Арзамаса, Дивеево, Нижнего Новгорода, Владимира. Дальше у нас задача доехать до Екатеринбурга", — отметил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Он также рассказал, что на М-12 строятся 3 внеклассных моста: через Волгу – в Татарстане, через Оку протяженностью 1377 м, который соединит Владимирский и Нижегородский берега, а также мост через Суру протяженностью 931 м, который соединит берега Нижегородской области и Республики Чувашии.

Ранее сообщалось, что команда СУ-911 ДСК "Автобан" в первом полугодии перевыполнила план на 5% на четвертом этапе М-12.