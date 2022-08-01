Водоканал ликвидировал подтопление дороги на улице Большой Печерской Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Водоканал ликвидировал подтопление дороги на улице Большой Печерской. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ранее на улице Большой Печерской произошел прорыв трубопровода диаметром 315 мм. В результате аварии от водоснабжения были отключены 13 жилых зданий и одно административное.

Как сообщали очевидцы, ранее в месте прорыва под землю провалился автомобиль, но в настоящее время его эвакуировали.

Согласно информации, специалисты уже приступили к ликвидированию последствий происшествия. Также восстановлено трамвайное движение.

В настоящее время специалисты устанавливают причины аварии. Нормативный срок устранения аварии - 24 часа, но Юрий Шалабаев поручил провести все необходимые работы быстрее.

На время ремонтных работ для жителей соседних домов, отключенных от водоснабжения, будет организован подвоз питьевой воды.