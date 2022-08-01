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Водоканал ликвидировал подтопление дороги на улице Большой Печерской. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Ранее на улице Большой Печерской произошел прорыв трубопровода диаметром 315 мм. В результате аварии от водоснабжения были отключены 13 жилых зданий и одно административное.
Как сообщали очевидцы, ранее в месте прорыва под землю провалился автомобиль, но в настоящее время его эвакуировали.
Согласно информации, специалисты уже приступили к ликвидированию последствий происшествия. Также восстановлено трамвайное движение.
В настоящее время специалисты устанавливают причины аварии. Нормативный срок устранения аварии - 24 часа, но Юрий Шалабаев поручил провести все необходимые работы быстрее.
На время ремонтных работ для жителей соседних домов, отключенных от водоснабжения, будет организован подвоз питьевой воды.
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