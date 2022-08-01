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Детям нижегородцев-участников спецоперации будет выплачиваться стипендия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно информации, с 1 сентября детям военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, ежемесячно будет выплачиваться 10 тысяч рублей.
Выплаты смогут получить ученики 10-11 классов, колледжей и вузов.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.
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