Детям нижегородцев-участников спецоперации будет выплачиваться стипендия Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Детям нижегородцев-участников спецоперации будет выплачиваться стипендия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, с 1 сентября детям военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, ежемесячно будет выплачиваться 10 тысяч рублей.

Выплаты смогут получить ученики 10-11 классов, колледжей и вузов.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.