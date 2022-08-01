Прогноз погоды на август
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 10 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
11 августа 2022 15:35  [2] Детям нижегородцев-участников спецоперации будет выплачиваться стипендия
11 августа 2022 15:03  [65] Ремонт дороги на Нижне-Волжской набережной будет закончен ко Дню города
11 августа 2022 14:18  [111] Водоканал ликвидировал подтопление дороги на улице Большой Печерской
11 августа 2022 14:18  [92] Депутат ЗСНО Михаил Першин проверил ремонт детсадов в Сормове
11 августа 2022 14:10  [104] Ремонт дороги в Пижме Тоншаевского района будет дополнительно профинансирован по поручению Глеба Никитина
11 августа 2022 13:43  [166] Администрация Нижнего Новгорода купит в лизинг дорожную технику за 984,5 млн рублей
11 августа 2022 13:11  [124] Около 30 млн рублей выделено на подготовку к празднованию 300-летия Тонкина
11 августа 2022 12:44  [134] Сухой фонтан и качели планируют установить в сквере перед кинотеатром "Канавинский" в Нижнем Новгороде
11 августа 2022 12:32  [167] Расписание электричек на ГЖД изменится по техническим причинам с 13 по до 24 августа
11 августа 2022 12:18  [129] Работы по восстановлению водоснабжения в поселках Ольгино и Новинки будут завершены до конца дня
Общество

Детям нижегородцев-участников спецоперации будет выплачиваться стипендия

11 августа 2022 15:35  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Детям нижегородцев-участников спецоперации будет выплачиваться стипендия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, с 1 сентября детям военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, ежемесячно будет выплачиваться 10 тысяч рублей.

Выплаты смогут получить ученики 10-11 классов, колледжей и вузов.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Дети
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph