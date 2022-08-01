Движение общественно транспорта изменится в связи с ремонтом сетей на улице Ванеева Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение общественно транспорта изменится в связи с ремонтом сетей на улице Ванеева. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

Напомним, ограничения на участке напротив дома №169 на улице Ванеева в связи с ремонтом инженерных сетей продлятся с 20:00 12 августа до 6:00 15 августа.

В связи с этим троллейбус №13 будут ходить от остановки "Микрорайон Щербинки-2" по проспекту Гагарина, улице Бекетова, улице Ванеева, улице Маршала Рокоссовского, улице Генерала Ивлиева, улице Васюнина до остановки "Улица Бориса Корнилова" в оба направления.

Также автобусы А-41, А-62, А-92, Т-31, Т-34, Т-70, Т-91 будет следовать в направлении площади Свободы – по улице Васюнина, улице Корнилова, улице Надежды Сусловой; в направлении площади Советской – по дороге-дублёру улицы Ванеева. Автобусы А-72, А-85, Т-18, Т-82 будут ходить по дороге-дублеру улицы Ванеева в оба направления.