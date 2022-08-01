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Общество

Несколько режимов подсветки Канавинского моста настроили в Нижнем Новгорода

12 августа 2022 11:35  [116] Общество

Фото: Институт развития городской среды

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Несколько режимов подсветки Канавинского моста настроили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Институте развития городской среды Нижегородской области.

Напомним, подсветка на Канавинском мосту, как и на всех других мостах города, была установлена к 800-летию Нижнего Новгорода.

Как отметили в Институте, режимы подсветки были слишком яркими и кричащими, поэтому было принято решение о ее настройке для гармоничного сочетания с городским окружением.

Для этого команда Института совместно с городской администрацией подобрала будничный режим: нейтральный желтый или светло-сиреневый цвет, подчеркивающий архитектуру моста, который, переливаясь, создаёт мягкий градиент.

Также разработаны праздничный режим и несколько тематических на Новый год, День Победы, День России и на День информирования об аутизме.

Ранее сообщалось, что обустройство архитектурной подсветки на четырех домах Нижегородского района оценено более чем в 18 млн рублей. Всего же архитектурная подсветка появится на нескольких улицах Нижегородского района.

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Теги:
Архитектура Мосты
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