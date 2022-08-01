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Общество

Благоустройство центральной площади Дзержинска выполнено почти на 60%

12 августа 2022 11:26  [3] Общество
Фото пресс-службы администрации города

Фото пресс-службы администрации города

НИА "Нижний Новгород"

Ремонтные работы в сквере на площади Дзержинского и Парковой аллее выполнены почти на 60%. Об этом сообщили в администрации Дзержинска.

Согласно информации, на объектах завершаются работы по укладке брусчатки, гранитного бордюра и тротуарного покрытия. В ближайшее время подрядчик намерен приступить к озеленению центральной площади Дзержинска.

"Сейчас мы партиями получаем посадочный материал буквально со всей страны и дополнительно производим отбор наиболее качественных экземпляров. Это большой объем работы, ведь предстоит высадить более восьмисот экземпляров многолетних растений. Непосредственно высадка их в грунт будет производиться в благоприятное для этого прохладное осеннее время бригадами до 10 человек", – рассказал руководитель отдела ландшафтного благоустройства ООО "Зеленый проект" Александр Маслов.

Также по поручению главы Дзержинска Ивана Носкова в 2022 году дополнительно будет выполнено благоустройство сквера перед бывшим кинотеатром "Ударник". Подрядчик уже приступил к работам, проложен кабель освещения для девяти новых торшерных светильников. В ближайшее время начнется демонтаж существующего брусчатого покрытия и замена его на тротуарную плитку – такую же, как в сквере, для создания единого стилистического пространства.

Ранее сообщалось, что благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Дзержинске выполнено уже на 80%.
 

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Теги:
Благоустройство Дзержинск
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