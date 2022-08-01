Нижегородские "Валдаи" перевезли в 2022 году более 46 тысяч пассажиров Общество

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские "Валдаи" с начала навигации-2022 перевезли 46,7 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Водолет".

Согласно информации, это больше почти на 4 тысячи пассажиров, чем за аналогичный период 2021 года.

Также в компании рассказали, что новый офис продажи билетов открылся по адресу Нижневолжская набережная 9а. Касса расположена вблизи от причала №8, откуда отправляются в рейсы суда на подводных крыльях.

Напомним, что на сегодняшний день суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" ходят из Нижнего Новгорода в город Бор и на Стрелку, в Городец, Макарьево, Чкаловск, Сокольское, Чебоксары, Юрьевец, Козьмодемьянск, Юрино, Павлово, выполняют прогулочные маршруты до Шуховской башни и вдоль береговой зоны Нижнего Новгорода.

