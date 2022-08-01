Продукцию двух нижегородских предприятий высоко оценили на конкурсе "Лучший сыр России-2022" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Продукцию двух нижегородских предприятий высоко оценили на конкурсе "Лучший сыр России-2022". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, конкурс проходил в Московской области в рамках фестиваля "Сыр. Пир. Мыр". На нем фермерское хозяйство Владимира Храмова из Ковернинского района отмечено гран-при и двумя золотыми медалями, а сыры Городецкой сыроварни получили гран-при, 7 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, в регионе каждый год выпускается около 4 тысяч тонн сыра.

Всего в конкурсе приняли участие 172 сыроварни со всей страны, которые предоставили 962 образца сыра.

Изделия оценивались по следующим критериям: вкус, аромат, текстура и внешний вид. Дегустация проходила вслепую, что полностью исключило влияние стереотипов брендов и этикеток.

Ранее сообщалось, что три нижегородских компании вошли в топ-20 крупнейших производителей мороженого в России.

Также напомним, что Нижегородская область входит в топ-3 Приволжья по выпуску "честной" молочной продукции.