Прогноз погоды на август
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 12 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Политика
12 августа 2022 19:08  [4] Эксперт-мониторинг событий c 5 по 12 августа 2022 года от АНО "Минин-центр"
12 августа 2022 18:46  [56] Нижегородская область создаст клуб ESG-регионов
12 августа 2022 18:01  [96] Более 40 человек претендуют на пост министра строительства Нижегородской области
12 августа 2022 14:47  [160] "Страшно было, когда соцсети заводил": Глеб Никитин рассказал про общение с нижегородцами в интернете
12 августа 2022 09:55  [147] Олег Лавричев: "Российская авиация живет благодаря профессионалам, влюбленным в небо"
12 августа 2022 09:15  [157] Глеб Никитин: "Мы по праву гордимся военной авиацией нашей страны"
11 августа 2022 09:35  [251] Депутаты ЗСНО посетили Саров
09 августа 2022 16:40  [196] Депутат Госдумы Вадим Булавинов взял на контроль вопрос с ремонтом в школе №167 Нижнего Новгорода
09 августа 2022 10:42  [279] YouTube продолжает нарушать российское законодательство
05 августа 2022 19:08  [1308] Эксперт-мониторинг событий c 29 июля по 5 августа 2022 года от АНО "Минин-центр"
Политика

Более 40 человек претендуют на пост министра строительства Нижегородской области

12 августа 2022 18:01  [96] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Определен состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, около 20 представителей строительной отрасли 12 августа приняли участие в круглом столе, посвященном отборочным процедурам.

Как рассказал замгубернатора Андрей Бетин, подача заявок на конкурс завершится 16 августа, о своем участии уже заявили 44 кандидата. После изучения заявок кандидаты пройдут углубленную оценку и защитят своей проект. Затем не менее трех кандидатов встретятся с губернатором Нижегородской области.

Представители отрасли выбрали 5 человек для включения в комиссию по отбору кандидатов на пост министра строительства. Ими стали и.о. ректора ННГАСУ Дмитрий Щеголев, исполнительный директор ассоциации "Саморегулируемое отраслевое объединение работодателей "Объединение нижегородских строителей" Сергей Большаков, исполнительный директор Пешеланского гипсового завода Владимир Евстигнеев, гендиректор "Нижегородской девелоперской компании", председатель постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов и гендиректор "Специализированный застройщик "КМ «Анкудиновка" Павел Фролов.

Также экспертную комиссию войдут представители регионального правительства и Законодательного собрания.

Кроме того, участники круглого стола отметили желаемые компетенции будущих кандидатов: знание отрасли как на федеральном, так и на региональном уровнях, опыт работы с федеральными органами исполнительной власти, а также умение принимать экономически обоснованные решения.

Также были обозначены основные задачи: стимулирование жилищного строительства, ускоренный снос ветхого и аварийного фонда, цифровизация отрасли.

Напомним, что в настоящее время обязанности министра строительства Нижегородской области исполняет Дмитрий Груничев.

Ранее Глеб Никитин внёс изменения в структуру правительства Нижегородской области.

Предыдущий глава Минстроя региона Анатолий Молев перешел на должность заместителя председателя правительства, где займётся межрегиональным и международным сотрудничеством в сфере строительного комплекса.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Правительство Нижегородской области Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph