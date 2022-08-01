Более 40 человек претендуют на пост министра строительства Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Определен состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, около 20 представителей строительной отрасли 12 августа приняли участие в круглом столе, посвященном отборочным процедурам.

Как рассказал замгубернатора Андрей Бетин, подача заявок на конкурс завершится 16 августа, о своем участии уже заявили 44 кандидата. После изучения заявок кандидаты пройдут углубленную оценку и защитят своей проект. Затем не менее трех кандидатов встретятся с губернатором Нижегородской области.

Представители отрасли выбрали 5 человек для включения в комиссию по отбору кандидатов на пост министра строительства. Ими стали и.о. ректора ННГАСУ Дмитрий Щеголев, исполнительный директор ассоциации "Саморегулируемое отраслевое объединение работодателей "Объединение нижегородских строителей" Сергей Большаков, исполнительный директор Пешеланского гипсового завода Владимир Евстигнеев, гендиректор "Нижегородской девелоперской компании", председатель постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов и гендиректор "Специализированный застройщик "КМ «Анкудиновка" Павел Фролов.

Также экспертную комиссию войдут представители регионального правительства и Законодательного собрания.

Кроме того, участники круглого стола отметили желаемые компетенции будущих кандидатов: знание отрасли как на федеральном, так и на региональном уровнях, опыт работы с федеральными органами исполнительной власти, а также умение принимать экономически обоснованные решения.

Также были обозначены основные задачи: стимулирование жилищного строительства, ускоренный снос ветхого и аварийного фонда, цифровизация отрасли.

Напомним, что в настоящее время обязанности министра строительства Нижегородской области исполняет Дмитрий Груничев.

Ранее Глеб Никитин внёс изменения в структуру правительства Нижегородской области.

Предыдущий глава Минстроя региона Анатолий Молев перешел на должность заместителя председателя правительства, где займётся межрегиональным и международным сотрудничеством в сфере строительного комплекса.