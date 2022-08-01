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Политика

Нижегородская область создаст клуб ESG-регионов

12 августа 2022 18:46  [57] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство Нижегородской области и общероссийская общественная организация "Деловая Россия" подписали соглашение о сотрудничестве в области ESG-проектов.

Подписи под документом поставили замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин и вице-президент, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян. Кроме того, в подписании соглашения приняли участие руководитель центра компетенций ESG КУПНО Руслан Набиев и руководитель экспертного центра по ESG-трансформации, гендиректор Ecostandard group Николай Кривозерцев.

Как сообщили в региональном правительстве, итогом соглашения станет поддержка инициативы Нижегородской области по формированию "Клуба ESG-регионов" как универсальной модели для трансляции опыта в другие регионы России.

На мероприятии Андрей Бетин выступил с докладом о результатах, достигнутых в рамках реализации курса на ESG-трансформацию Нижегородской области, и запланированных проектах.

Участники встречи обсуждали вопросы ESG-трансформации бизнеса, повышения уровня вовлечённости предпринимателей в повестку, а также их участия в преобразованиях на региональном уровне.

"Бизнес становится основным помощником власти в нашем регионе. И система управления в целом невозможна без социально-экономического и экологического развития. Важно, чтобы бизнес транслировал правильные ценности и идеологию своим сотрудникам", – отметил Андрей Бетин.

Реализацией задач в рамках соглашения будут заниматься экспертный центр по ESG-трансформации и центр компетенций ESG КУПНО. Наряду с внедрением ESG-принципов в деятельность госорганов в планах и совместная разработка рекомендаций и стандартов по ESG-трансформации бизнеса. Также совместная деятельность будет включать обмен опытом и экспертизой в рамках деятельности общей рабочей группы.

Напомним, что центр компетенций ESG создан на базе корпоративного университета правительства Нижегородской области в начале 2022 года. В его задачи входит развитие совместных образовательных, научно-исследовательских, научно-методических, инвестиционных, консалтинговых и иных проектов по направлениям социальной ответственности и корпоративного управления в сфере ESG.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ESG и охраны окружающей среды.

СПРАВКА:

ESG – это международные принципы устойчивого развития государственной и коммерческой деятельности, которые строятся на ответственном отношении к окружающей среде (environment), высокой социальной ответственности (social), эффективном корпоративном управлении (governance).

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Теги:
Правительство Нижегородской области Сотрудничество Экология
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