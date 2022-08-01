Врачи не выявили признаков отравления у детей из лагеря "Восток" в Семеновском районе Общество

Фото: Прокуратура Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Врачи не выявили признаков отравления у детей из лагеря "Восток" в Семеновском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, Роспотребнадзор вынес постановление о приостановлении работы лагеря с 16 августа.

Согласно информации, в частный детский лагерь "Восток" прибыла бригада врачей и специалистов Минобра региона.

Все дети были осмотрены. У 7 ребят ощущаются боли в горле, но температура тела не повыше. У троих детей боли в горле и температура 38 градусом. Симптомы заболевания похожи на ОРВИ в легком форме. Всем детям оказана медицинская помощь.

Роспотребнадзор установит причины недомогания. Смену рекомендовано завершить досрочно из-за схожести симптомов инфекции, передающейся воздушно-капельным путем.