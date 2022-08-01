Отравление детей зафиксировано в оздоровительном лагере "Восток" в Семеновском районе Общество

Фото: Прокуратура Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Оздоровительный лагерь "Восток" в Семеновском районе приостановит работу из-за отравления детей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, на ухудшение самочувствия детей пожаловались родители. Специалисты выехали в лагерь и проводят осмотр, а также медицинское наблюдение с лабораторным обследованием ребят и сотрудников лагеря.

Также уже отобраны смывы с объектов внешней среды, взяты пробы воды и пищи. Роспотребнадзор вынес постановление о приостановлении работы лагеря с 16 августа.

Кроме того, с инспекцией в загородное учреждение выехали представители прокуратуры Нижегородской области. Сотрудники ведомства проверят условия пребывания детей и исполнение законодательства.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения в лагере "Солнечный" в Городецком районе.

Также напомним, в конце июля Минобр Нижегородской области организовал проверку лагеря "Салют" после жалоб нижегородцев в соцсетях на плохое качество еды в оздоровительном лагере, некачественную организацию досуга детей и условия их проживания. По итогам проверки руководитель детского центра "Салют" и заведующая производством столовой отстранены от занимаемых должностей.