Более 160 спортсменов из Нижегородской области выступят на Всероссийской спартакиаде Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 160 спортсменов из Нижегородской области выступят на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов 2022 года. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Согласно информации, Нижегородскую область представят 164 спортсмена и тренера, участвующие в 18 видах состязаний.

Соревнования будут проходить до 2 октября по программе Игр XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже. Всего в спартакиаде участвуют около 13 тысяч человек, из которых более 9 тыс. – спортсмены, около 4 тыс. – тренеры.

Нижегородцы будут соревноваться в триатлоне, современном пятиборье, плавании, гребном спорте, гребле на байдарках и каноэ, водном поло среди женщин, боксе, греко-римской борьбе, легкой атлетике, тяжелой атлетике, танцевальном спорте в дисциплине "Брейкинг", скейтбординге, художественной гимнастике, настольном теннисе, бадминтоне, баскетболе (мужская сборная) и теннисе.

19 августа начнутся соревнования по триатлону и современному пятиборью. Следующие старты нижегородских спортсменов ожидаются 20 августа по гребле на байдарках и каноэ, плаванию, спортивной борьбе, боксу и водному поло среди женщин.

Ранее сообщалось, что четыре золотых медали завоевали нижегородцы на чемпионате России по лёгкой атлетике.

Также напомним, что нижегородцы завоевали семь медалей на кубке России по лёгкой атлетике.