Форум "Музейные маршруты России" пройдет в Нижегородской области 17-18 августа Культура и отдых

Федеральный форум "Музейные маршруты России" состоится в Нижегородской области 17-18 августа. Об этом сообщили в в министерстве культуры региона.

Согласно информации, руководители ведущих музеев страны и профессионалы отрасли обсудят создание новых маршрутов, музейное партнерство как инструмент развития музея, механику работы музеев и подходы к продвижению и формированию сообщества. В рамках мероприятия пройдут пленарные заседания, методические совещания и экспертные советы.

17 августа участники "Музейных маршрутов" соберутся на площадке культурного центра пакгаузов на Стрелке, а 18 августа отправятся в Городец. Прямую трансляцию пленарных заседаний специалисты отрасли смогут увидеть и дистанционно на портале культура.рф.

В мероприятиях проекта примут участие руководители органов исполнительной власти в сфере культуры регионов России и представители федеральных, региональных, муниципальных и частных музеев, а также представители туристической отрасли. Пленарное заседание пройдет под председательством статс-секретаря – заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой.

Кроме официальной программы, для гостей региона подготовлены экскурсии по городу, ведущим нижегородским музеям и главным достопримечательностям региона.

Напомним, проект "Музейные маршруты России" был запущен министерством культуры Российской Федерации в 2021 году с целью популяризации уникального культурно-исторического наследия среди граждан России, вовлечения в культурный оборот максимального числа исторически значимых объектов показа, поиска современных инструментов и механизмов продвижения музеев.

В 2022 году проект проходит в 12 регионах России: Кемеровской области, республиках Башкортостан, Марий Эл, Краснодарском крае, Московской, Ростовской, Ярославской, Ленинградской, Мурманской, Тюменской, Нижегородской областях и в Санкт-Петербурге.