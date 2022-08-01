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Культура и отдых

Форум "Музейные маршруты России" пройдет в Нижегородской области 17-18 августа

15 августа 2022 18:32  [447] Культура и отдых

Федеральный форум "Музейные маршруты России" состоится в Нижегородской области 17-18 августа. Об этом сообщили в в министерстве культуры региона.

Согласно информации, руководители ведущих музеев страны и профессионалы отрасли обсудят создание новых маршрутов, музейное партнерство как инструмент развития музея, механику работы музеев и подходы к продвижению и формированию сообщества. В рамках мероприятия пройдут пленарные заседания, методические совещания и экспертные советы. 

17 августа участники "Музейных маршрутов" соберутся на площадке культурного центра пакгаузов на Стрелке, а 18 августа отправятся в Городец. Прямую трансляцию пленарных заседаний специалисты отрасли смогут увидеть и дистанционно на портале культура.рф.

В мероприятиях проекта примут участие руководители органов исполнительной власти в сфере культуры регионов России и представители федеральных, региональных, муниципальных и частных музеев, а также представители туристической отрасли. Пленарное заседание пройдет под председательством статс-секретаря – заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой.

Кроме официальной программы, для гостей региона подготовлены экскурсии по городу, ведущим нижегородским музеям и главным достопримечательностям региона.

Напомним, проект "Музейные маршруты России" был запущен министерством культуры Российской Федерации в 2021 году с целью популяризации уникального культурно-исторического наследия среди граждан России, вовлечения в культурный оборот максимального числа исторически значимых объектов показа, поиска современных инструментов и механизмов продвижения музеев.

В 2022 году проект проходит в 12 регионах России: Кемеровской области, республиках Башкортостан, Марий Эл, Краснодарском крае, Московской, Ростовской, Ярославской, Ленинградской, Мурманской, Тюменской, Нижегородской областях и в Санкт-Петербурге.

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Теги:
Музеи
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