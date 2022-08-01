Почти 2,4 млн доз вакцины от COVID-19 поступило в Нижегородскую область

НИА "Нижний Новгород"
По данным на 16 августа, в Нижегородскую область поступило 2 397 714 комплектов вакцин от коронавируса. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Как рассказали в ведомстве, в медучреждениях в наличии имеется вакцина "Спутник V". В регионе подготовлено к работе 188 пунктов вакцинации, в том числе 33 передвижных пункта. Вакцинировано обоими компонентами вакцины уже более 1,7 млн жителей Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что ревакцинацию от COVID-19 прошло 56% населения Нижегородской области. Эксперты рекомендовали нижегородцам пройти ревакцинацию от коронавируса.
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