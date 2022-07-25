Ревакцинацию от COVID-19 прошло 56% населения Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ревакцинацию от COVID-19 прошло 56% населения Нижегородской области. Об этом сообщила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая в интервью pravda-nn.ru.

Согласно информации, прививку от коронавируса сделали 2 млн 8 478 человек, что составляет 64,5% от всего населения региона. Ревакцинацию прошли 1 млн 751 тысяч человек — это 56% от численности населения области.

Как рассказала Наталья Савицкая, после вакцинации за счет выработанных антител защита длится примерно полгода, а затем уровень антител начинает постепенно снижаться. С появлением новых штаммов вируса необходима повторная вакцинация. Она поможет даже в случае заражения перенести болезнь в легкой форме.

"А вот длительный клеточный иммунитет, когда клетки памяти распознают зараженную клетку и уничтожают её, прерывая цепочку размножения вируса, не работает. К сожалению, наш организм подвержен неоднократному заражению этой инфекцией. Но длительный иммунитет поможет уменьшить последствия повторной атаки. И даже если даже после прививки человек заболеет, то болезнь будет протекать в легкой степени", - сказала врач.

Как отмечает специалист, ревакцинацию следует проводить, если прививка от COVID-19 была сделана более полугода назад. Прививаться нужно с учетом нескольких моментов: если отсутствует обострение хронических заболеваний и нет симптомов вирусных проявлений в течение двух недель до вакцинации, а промежуток с другими прививками составляет не менее 30 дней. Также нет необходимости сдавать тест на антитела.

В зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией находятся люди пожилого возраста, потому что из-за нагрузки на иммунную систему у них возможны различные осложнения, в том числе вирусная пневмония, тромбозы различной локализации, обострения имеющихся хронических заболеваний.

Любые хронические заболевания являются дополнительным показанием для проведения вакцинации. Прививку нужно делать в стабильном состоянии, когда нет обострения и подобрана схема терапии уже имеющихся заболеваний.

Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может начаться в конце августа. Как рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, рост будет связан с новым штаммом "Кентавр", однако он редко вызывает тяжелое течение болезни.

Напомним, что масочный режим в Нижегородской области был отменен в начале июня. На данный момент возвращать его не планируется.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения.