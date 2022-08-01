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Экономика

Депутаты ЗСНО обсудили проект обращения в Госдуму по вопросу совершенствования земельного законодательства

16 августа 2022 15:28  [158] Экономика
НИА Нижний Новгород

НИА Нижний Новгород

На заседании комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Заксобрания Нижегородской области парламентарии обсудили тему земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Депутаты рассмотрели проект обращения к председателю Государственной Думы ФС РФ В.В. Володину о необходимости скорейшего принятия проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Речь идет о совершенствовании федерального законодательства в сфере изъятия земельных участков при их использовании не по целевому назначению. На территории Нижегородской области есть более 500 тыс. га неиспользуемой пашни, что составляет 27% от площади всей пашни. Из них около 181 тыс. га (35%) возможно ввести в сельскохозяйственный оборот без значительных затрат на культуртехнические мероприятия.

В 2021 году в Нижегородской области введено в сельскохозяйственный производственный оборот около 25 тыс. га пахотных угодий. Примерно столько же планируется ввести в оборот в этом году.

"Темпы по возврату в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, безусловно, нужно наращивать. К сожалению, нерадивые собственники пытаются тем или иным способом затянуть процесс передачи земель, придумывая различные способы. А мы считаем, что хозяином на земле должен быть тот,кто будет работать на ней эффективно и результативно. Очевидно, что назрели изменения в федеральное законодательство, которые должны четко расставить все акценты. В этом вопросе мы едины с правительством области и рассчитываем, что наша позиция получит поддержку в Государственной Думе", - сказал председатель комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий ЗСНО Игорь Тюрин.

Проект обращения будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания 25 августа. В случае одобрения документ будет направлен в Госдуму.

Ранее председатель ЗСНО Евгений Люлин призвал вернуть в оборот земли сельхозназначения.

 

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Теги:
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