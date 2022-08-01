Прогноз погоды на август
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
16 августа 2022 18:52  [269] Проект IT-кампуса представлен экспертам в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 18:26  [191] Около 19 км дорог отремонтируют в Дивеевском районе в 2022 году по нацпроекту БКД
16 августа 2022 17:34  [238] Летняя ИТ-академия "Неймарк" открылась в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 17:18  [210] Девять нижегородских проектов в сфере креативных индустрий получат более 24,5 млн рублей грантовой поддержки
16 августа 2022 17:07  [252] Новый соседский центр открылся на улице Пермякова в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 16:58  [297] Закладка Святых врат Благовещенского мужского монастыря состоялась в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 16:49  [262] Продажу алкоголя ограничат на площадках празднования Дня города в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 16:44  [171] Велопробег "Дорога Минина" пройдет в Нижегородской области 4 сентября
16 августа 2022 16:27  [137] Законопроекты о праве волонтеров на компенсацию услуг связи и отмене НДФЛ с нее внесены в Госдуму
16 августа 2022 15:53  [159] Несанкционированную свалку отходов обнаружили в Козинском лесничестве
Общество

Лесной пожар уже четыре дня ликвидируют в Воротынском районе

16 августа 2022 15:29  [672] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Воротынском районе специалисты регионального Минлесхоза и сотрудники управления МЧС России по Нижегородской области ликвидируют лесной пожар, зарегистрированный ещё 12 августа. От обоих ведомств на месте работают в общей сложности 160 человек и используется около 50 единиц техники: вездеход, пожарные автоцистерны, тракторы, тралы.

Согласно информации, возгорание произошло в труднопроходимой заболоченной местности. В районе введён режим ЧС местного масштаба.

Как уточнили в минлесхозе, ближайший населённый пункт находится на расстоянии 22 км от места пожара, местным жителям ничего не угрожает.

Обстановка с лесными пожарами в Нижегородской области сейчас находится на особом контроле. И пожар в Воротынском районе – единственный действующий в настоящее время на землях лесного фонда.

"Центр мониторинга лесных пожаров Минлесхоза работает в круглосуточном режиме, 101 камера следит за пожарной безопасностью в лесах. Задействованы все силы ведомства, включая современную систему мониторинга "Лесохранитель". Также усилено авиационное и маршрутное патрулирование лесов, в том числе с использованием квадрокоптеров", - рассказал министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьёв.

Напомним, что в районах Нижегородской области введены 3 и 4 классы пожарной опасности. В настоящее время посещение лесов ограничено на территории 24 муниципальных округов: в Сарове, Воротынце, Выксе, Первомайске, Семёнове, а также в Большеболдинском, Воскресенском, Краснобаковском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сергачском, Сеченовском, Бутурлинском, Варнавинском, Вознесенском, Гагинском, Дивеевском, Княгининском, Лукояновском, Починковском, Спасском, Тонкинском, Уренском, Шарангском районах.

При обнаружении возгораний необходимо сообщить на прямую линию лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 и в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства: 8(831)430-01-23.

Ранее сообщалось, что с 8 июня 2022 года изменилась административная ответственность за нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, штраф за разведение огня в лесах Нижнего Новгорода увеличен до 20 тысяч рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Воротынский район Лесные пожары
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph