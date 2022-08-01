Лесной пожар уже четыре дня ликвидируют в Воротынском районе Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Воротынском районе специалисты регионального Минлесхоза и сотрудники управления МЧС России по Нижегородской области ликвидируют лесной пожар, зарегистрированный ещё 12 августа. От обоих ведомств на месте работают в общей сложности 160 человек и используется около 50 единиц техники: вездеход, пожарные автоцистерны, тракторы, тралы.

Согласно информации, возгорание произошло в труднопроходимой заболоченной местности. В районе введён режим ЧС местного масштаба.

Как уточнили в минлесхозе, ближайший населённый пункт находится на расстоянии 22 км от места пожара, местным жителям ничего не угрожает.

Обстановка с лесными пожарами в Нижегородской области сейчас находится на особом контроле. И пожар в Воротынском районе – единственный действующий в настоящее время на землях лесного фонда.

"Центр мониторинга лесных пожаров Минлесхоза работает в круглосуточном режиме, 101 камера следит за пожарной безопасностью в лесах. Задействованы все силы ведомства, включая современную систему мониторинга "Лесохранитель". Также усилено авиационное и маршрутное патрулирование лесов, в том числе с использованием квадрокоптеров", - рассказал министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьёв.

Напомним, что в районах Нижегородской области введены 3 и 4 классы пожарной опасности. В настоящее время посещение лесов ограничено на территории 24 муниципальных округов: в Сарове, Воротынце, Выксе, Первомайске, Семёнове, а также в Большеболдинском, Воскресенском, Краснобаковском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сергачском, Сеченовском, Бутурлинском, Варнавинском, Вознесенском, Гагинском, Дивеевском, Княгининском, Лукояновском, Починковском, Спасском, Тонкинском, Уренском, Шарангском районах.

При обнаружении возгораний необходимо сообщить на прямую линию лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 и в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства: 8(831)430-01-23.

Ранее сообщалось, что с 8 июня 2022 года изменилась административная ответственность за нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, штраф за разведение огня в лесах Нижнего Новгорода увеличен до 20 тысяч рублей.