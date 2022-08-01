Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения младенца в кустах в Советском районе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения младенца в кустах в Советском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, 12 августа в 6:06 утра в полицию поступило сообщение о том, что в кустах у одного из домов по улице Агрономической обнаружен новорожденный мальчик.

Малыш был доставлен в детскую городскую клиническую больницу. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ и находится в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного).

Следователи устанавливают личность матери ребенка и все обстоятельства произошедшего.