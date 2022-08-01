Александра Сочнева поместили под домашний арест Происшествия

НИА "Нижний Новгород"

Глава Богородского городского округа Александр Сочнев решением суда помещен под домашний арест. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Как полагает следствие, 51-летний Александр Сочнев в декабре 2021 года подписал постановление о прекращении права аренды с одной из компаний и заключении договоров купли-продажи на земельные участки, предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства.

При этом он знал, что указанные земли в соответствии с Земельным кодексом РФ не могут быть переданы в собственность за 10% от их кадастровой стоимости, в связи с неиспользованием их для сельскохозяйственного производства в период аренды. В результате этих действий району был причинен ущерб на сумму свыше 900 тысяч рублей.

Напомним также, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение отстранить Александра Сочнева от работы.