Ограждения на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде отремонтируют за 12,6 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ограждения на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде отремонтируют за 12,6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно предоставленной документации, администрация Нижегородского района ищет подрядчика для выполнения ремонта балюстрад на участке от переулка Рыбный до паромной переправы.

В рамках ремонта на ограждения будут нанесены тиксотропные составы, а затем балюстрады окрасят.

Подрядчик будет выбран 25 августа. Работы завершатся в течение двух недель с момента заключения контракта.

Ранее сообщалось, что ремонт на Нижне-Волжской набережной будет закончен ко Дню города.