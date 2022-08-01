Ремонт дороги на Нижне-Волжской набережной будет закончен ко Дню города Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремонт дороги на Нижне-Волжской набережной будет закончен ко Дню города. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев во время проверки хода ремонта дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".

Согласно информации, в настоящее время готовность дорог на Нижне-Волжской набережной составляет более 90%, а тротуаров - 70%.

Юрий Шалабаев отметил, что большая площадь тротуаров выкладывается плиткой в единой стилистике с центральными улицами Минина, Варварской, Ульянова и площади Минина и Пожарского. Также параллельно с ремонтом дороги проводилась укладка магистрального газопровода.

"Это привело к определенным ограничениям при производстве работ. Тем не менее, подрядчик вышел на поставленный мной ранее срок – 20 августа. Работы на Нижне-Волжской набережной будут завершены ко Дню города – ранее контрактного срока. При этом качество работ всегда должно быть на первом месте", - подчеркнул мэр.

Также глава города проверил ход работ на Похвалинском съезде. Здесь работу идут в графике, в настоящее время идет замена бордюрного камня.

Как рассказал замдиректора по строительству и ремонту автодорог МКУ "ГУММиД" Александр Герасименко, на данный момент в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные работы" в Нижнем Новгороде ремонтируются 19 объектов.

"В высокой степени готовности – шесть дорог, в том числе такие крупные объекты, как проспект Ильича, Южное шоссе, Нижне-Волжская набережная, улица Ларина, улица Мориса Тореза. Отставаний нет, работы идут по графику", - отметил Александр Герасименко.

Ранее сообщалось, что ремонт дорог по нацпроекту БКД продолжается в семи районах Нижнего Новгорода.

Также напомним, что ремонт Похвалинского съезда в Нижнем Новгороде по данным на конец июля был завершен на 85%.