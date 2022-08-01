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Обнаруженного в кустах в Советском районе младенца отключили от аппарата ИВЛ. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Минздрав Нижегородской области.
Напомним, 12 августа в 6:06 утра в полицию поступило сообщение о том, что в кустах у одного из домов по ул. Агрономической обнаружен новорожденный мальчик.
Согласно информации, мальчик уже самостоятельно дышит и ест. Медики стабилизировали его состояние и готовятся к переводу в отделение патологии новорожденных.
Ранее сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
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