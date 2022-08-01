Обнаруженного в кустах в Советском районе младенца отключили от аппарата ИВЛ Происшествия

Фото: с сайта unsplash.com

Обнаруженного в кустах в Советском районе младенца отключили от аппарата ИВЛ. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Минздрав Нижегородской области.

Напомним, 12 августа в 6:06 утра в полицию поступило сообщение о том, что в кустах у одного из домов по ул. Агрономической обнаружен новорожденный мальчик.

Согласно информации, мальчик уже самостоятельно дышит и ест. Медики стабилизировали его состояние и готовятся к переводу в отделение патологии новорожденных.

Ранее сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело.