Крупный пожар охватил два четырёхквартирных дома в Семёновском районе

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Сотрудникам ГУ МЧС по Нижегородской области удалось локализовать крупный пожар, произошедший в Семёновском районе.
Напомним, сообщение о пожаре в деревне Шалдёжка на улице Молодёжная поступило 17 августа в 11:52. По данным МЧС, сначала загорелись сараи, а затем огонь перекинулся на двухэтажный дом. Пожару был присвоен ранг №2.
В 13:09 пожар был локализован на общей площади 1100 кв.м.
Согласно оперативной информации, в результате пожара повреждены два жилых четырёхквартирных дома. Один из них сгорел полностью, у второго огнём обгорела кровля. Кроме того, сгорел блок сараев.
Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, добавили в ведомстве.
Напомним, склад пиломатериалов площадью 450 кв.м сгорел на Бору 16 августа.
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