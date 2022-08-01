Крупный пожар охватил два четырёхквартирных дома в Семёновском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудникам ГУ МЧС по Нижегородской области удалось локализовать крупный пожар, произошедший в Семёновском районе.

Напомним, сообщение о пожаре в деревне Шалдёжка на улице Молодёжная поступило 17 августа в 11:52. По данным МЧС, сначала загорелись сараи, а затем огонь перекинулся на двухэтажный дом. Пожару был присвоен ранг №2.

В 13:09 пожар был локализован на общей площади 1100 кв.м.

Согласно оперативной информации, в результате пожара повреждены два жилых четырёхквартирных дома. Один из них сгорел полностью, у второго огнём обгорела кровля. Кроме того, сгорел блок сараев.

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, добавили в ведомстве.

Напомним, склад пиломатериалов площадью 450 кв.м сгорел на Бору 16 августа.