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Бизнес

Нижегородский малый и средний бизнес сможет получить льготные кредиты под 3-4,5% годовых

18 августа 2022 11:27  [204] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский малый и средний бизнес сможет получить льготные кредиты под 3-4,5% годовых. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ставка в 3% будет действовать для новых производств. Средства можно будет направить на закупку нового оборудования, капремонт производственных помещений и запуск новых производств. Срок займов - до 10 лет.

Глава региона напомним, что во время подписания соглашения о сотрудничестве с Корпорацией МСП, обсуждалась программа  льготного кредитования для реализации инвестпроектов под 3-4,5% годовых.

"Сначала запустили такую возможность совместно, с участием бюджета региона по программе ПСК (программа стимулирования кредитования), а сейчас премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запуске ещё одной программы. Уверен, программа станет хорошим подспорьем для наших предпринимателей!", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели могут взять кредиты по ставке от 3% годовых.

Также нижегородские IT-компании могут подать заявки на льготное кредитование проектов цифровой трансформации. Ставка по льготному кредиту по договорам, заключённым с аккредитованными организациями, составляет не более 3% годовых. Такая мера позволит ИТ-компаниям получить необходимые средства для инновационных разработок.

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Теги:
бизнес Кредит Предприниматели
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