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Новую крытую парковку построят в Советском районе в этом году. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на министерство строительства Нижегородской области.
Согласно информации, объект возводится на улице Ивлиева напротив дома №37, корп. 1. Также рядом появится служебное здания для обслуживающего персонала.
Стройку ведет ООО "Нижегородспецстроймонтаж". Срок действия разрешения на строительство — до 24 декабря текущего года.
Ранее сообщалось, что дополнительные парковочные места обустроят у корпуса "Школы 800" в Верхних Печерах.
Также напомним, что депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили поминутную оплату за парковку.
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