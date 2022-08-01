Новую крытую парковку построят в Советском районе в этом году Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Новую крытую парковку построят в Советском районе в этом году. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на министерство строительства Нижегородской области.

Согласно информации, объект возводится на улице Ивлиева напротив дома №37, корп. 1. Также рядом появится служебное здания для обслуживающего персонала.

Стройку ведет ООО "Нижегородспецстроймонтаж". Срок действия разрешения на строительство — до 24 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что дополнительные парковочные места обустроят у корпуса "Школы 800" в Верхних Печерах.

Также напомним, что депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили поминутную оплату за парковку.